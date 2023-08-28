Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek Beroperasi, Menhub: Sektor Transportasi RI Semakin Maju

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |10:32 WIB
LRT Jabodebek Beroperasi, Menhub: Sektor Transportasi RI Semakin Maju
Menhub Budi Karya Sumadi usai peresmian LRT Jabodebek (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan bahwa dengan beroperasinya LRT Jabodebek untuk masyarakat menandakan sektor transportasi di Indonesia semakin maju.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meresmikan moda transportasi tanpa masinis yakni LRT Jabodebek di Stasiun Cawang.

"Hari ini menjadi hari yang bersejarah karena moda transportasi light rapid transit atau lintas raya terpadu (LRT Jabodebek) akhirnya dapat diresmikan. Alhamdulillah ini pencapaian besar pembangunan di sektor transportasi yang semakin maju," kata Menhub dalam sambutannya di Stasiun Cawang, Senin (28/8/2023).

Dia menjelaskan LRT Jabodebek menjadi salah satu citra atau upaya Indonesia untuk mencapai moda transportasi ramah lingkungan. Bahkan moda transportasi LRT Jabodebek tetap mengutamakan safety dan layanan.

Hal ini tergambar dari berbagai layanan yang sudah terintegrasi, diantaranya yaitu KRL, Bus Transjakarta, MRT Jakarta hingga nantinya juga akan terintegrasi dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Telusuri berita finance lainnya
