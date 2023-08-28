Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp8.350 Triliun

Michelle Natalia , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |10:46 WIB
Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp8.350 Triliun
Uang Beredar di Indonesia (Foto: BI)
A
A
A

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar Rp8.350,5 triliun pada Juli 2023.

"Angka ini tumbuh 6,4% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 6,1% (yoy)," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (28/8/2023).

Perkembangan tersebut, terutama didorong oleh pertumbuhan uang kuasi sebesar 9,4% (yoy). Selain itu, perkembangan M2 pada Juli 2023 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit.

"Penyaluran kredit pada Juli 2023 tumbuh sebesar 8,5% (yoy), meningkat dibandingkan dengan capaian pada bulan Juni 2023 sebesar 7,8% (yoy)," ucap Erwin.

Di sisi lain, aktiva luar negeri bersih tumbuh sebesar 9,0% (yoy). Angka ini, lanjut Erwin, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,1% (yoy).

Halaman:
1 2
