HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub: LRT Jabodebek Wujud Modernisasi Tranportasi Publik, Bangga Dikerjakan Anak Bangsa

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |10:56 WIB
Menhub: LRT Jabodebek Wujud Modernisasi Tranportasi Publik, Bangga Dikerjakan Anak Bangsa
Menhub bangga LRT Jabodebek buatan anak bangsa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTALRT Jabodebek merupakan wujud moderinasasi transportasi publik dengan teknologi canggih. Hari ini, LRT Jabodebek telah diresmikan Presiden Jokowi dan sudah bisa digunakan masyarakat umum.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku bangga karena proyek LRT Jabodebek buatan anak bangsa.

"LRT Jabodebek menjadi wujud modernisasi transportasi publik dengan berteknologi perkeretaapian yang semakin mumpuni. Dan kita harus bangga karena ini dikerjakan para anak bangsa," kata Budi di Stasiun LRT Cawang, Jakarta Timur, Senin (28/8/2023).

Budi mengatakan bahwa LRT Jabodebek menjadi pencapaian besar pembangunan di sektor transportasi yang semakin maju.

"Oleh karenanya kami ucapkan terima kasih pada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan inspirasi besar bagi angkutan publik perkotaan modern dan maju," kata Budi.

Halaman:
1 2
