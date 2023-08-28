Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LRT Jabodebek 90% Buatan Karya Anak Bangsa

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |10:58 WIB
LRT Jabodebek 90% Buatan Karya Anak Bangsa
LRT Jabodebek Resmi Beroperasi (Foto: LRT)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan LRT Jabodebek merupakan wujud transportasi publik dengan teknologi yang semakin maju.

Menurutnya Indonesia harus bangga dengan adanya moda transportasi ini. Pasalnya LRT Jabodebek merupakan moda transportasi karya anak bangsa.

"Kita harus bangga karena ini dikerjakan oleh para anak bangsa. 90 persen produk anak bangsa," kata Menhub yang dipantau melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/8/2023).

Dia menjelaskan dengan terwujudnya LRT Jabodebek ini juga menandakan bahwa sektor transportasi di Indonesia semakin maju.

"Hari ini menjadi hari yang bersejarah karena moda transportasi light rapid transit atau lintas raya terpadu (LRT Jabodebek) akhirnya dapat diresmikan. Alhamdulillah ini pencapaian besar pembangunan di sektor transportasi yang semakin maju," katanya.

