LRT Jabodebek Diresmikan, Menhub: Sebentar Lagi Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan moda transportasi tanpa masinis yakni LRT Jabodebek.

Peresmian tersebut dilakukan di Stasiun Cawang.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan bahwa setelah melakukan peresmian LRT Jabodebek pada hari ini akan dilanjutkan dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menhub mengatakan bahwa moda transportasi dengan teknologi mempuni yang dimiliki Indonesia tidak lain adalah berkat dari keberanian dan kepemimpinan Jokowi dalam membangun transportasi.

"Berkat kepemimpinan dan keberanian beliau setelah kita mulai MRT, kini kita mengoperasikan LRT jabodebek lalu sebentar lagi kita akan menggunakan atau meresmikan kereta cepat," kata Menhub yang dipantau melalui siaran YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/8/2023).

Menhub mengatakan pembangunan moda transportasi yang semakin maju tersebut merupakan upaya Indonesia untuk menjadikan Indonesia yang semakin ramah lingkungan.

Hal tersebut lantaran dapat mengurangi orang berpergian dengan kendaraan pribadi.