Bos Bulog Akui Harga Beras di Pasar Mahal tapi Tak Langka

JAKARTA – Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengaku harga beras di pasar cukup mahal. Meskipun ketersediaan beras di pasar mencukupi alias tidak langka.

Harga beras mahal diketahui saat Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan 'Grebek Pasar' dengan mendatangi Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin (28/8/2023).

Budi Waseso alias Buwas mengaku, hingga saat ini harga beras di pasar masih mahal. Per 25 Agustus 2023, harga beras premium berada di kisaran Rp 15.050 per kilogram (kg) dan beras medium di posisi Rp 13.500 per kg.

"Saya dengan pak Arief (Kepala Badan Pangan) hari ini kita mengecek situasi masalah beras, salah satunya di Pasar Klender ini, kita lihat sendiri harga beras masih tinggi ya, cukup mahal," ujar Buwas saat ditemui di Pasar Klender, Jakarta Timur.

Meski harga beras melonjak tinggi, Buwas menyebut tidak terjadi kelangkaan pangan dasar itu. Dia memastikan distribusi beras tetap dilakukan melalui operasi pasar dengan harga terjangkau baik di pasar tradisional dan pasar ritel.

"Tapi ada pilihan, sekarang kita sudah menyiapkan, sekarang masyarakat bisa dapat beras dari Bulog, dari SPHP ini, ada di seluruh pasar, jadi berasnya beras premium, harganya murah, satu kantong itu Rp47.000, 5 kg," katanya.