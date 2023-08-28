BI Tegaskan Sekuritas Rupiah Bukan Saingan SBN

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa peluncuran Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai instrumen moneter bukanlah untuk menyaingi Surat Berharga Negara (SBN).

"Ini tidak untuk saingan dengan SBN, ini alternatif. Saling support," ujar Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI, Edi Susianto dalam Taklimat Media BI di Jakarta, Senin (28/8/2023).

BACA JUGA:

Bahkan, dia menyebut bahwa SRBI bisa mengisi kekosongan ketika penerbitan SBN oleh pemerintah mengalami kecenderungan menurun.

Ini adalah support untuk sisi investasi apabila dari sisi strategis investasinya membutuhkan instrumen money market.

"Perkembangan global, kita melihat semua negara mengalami dampak dari strong dollar. Kami mencermati bahwa pada dasarnya Indonesia masih cukup optimis di nilai valas untuk berinvestasi," tambah BI.

BACA JUGA:

Dia menyebut, instrumen SRBI ini juga memberikan ruang kepada asing supaya bisa menjadi alternatif instrumen investasinya mereka.