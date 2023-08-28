Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Pastikan Keselamatan Penumpang LRT Jabodebek meski Tanpa Masinis

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:22 WIB
Erick Thohir Pastikan Keselamatan Penumpang LRT Jabodebek meski Tanpa Masinis
Menteri BUMN Erick Thohir Naik LRT Jabodebek (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan keselamatan penumpang kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodebek menjadi prioritas. Meskipun LRT menggunakan teknologi termutakhir seperti pengoperasian tanpa masinis.

“Ini sebuah kemajuan teknologi yang saya rasa masyarakat pasti sebagian masih deg-degan, tapi inilah yang kita harapkan kenapa sejak kemarin kita ada sinkronisasi mengenai sistem, supaya keselamatan penumpang menjadi prioritas,” kata Erick saat menjajal LRT Jabodebek sebelum peresmian dikutip Antara, Senin (28/8/2023).

Erick sudah diajak tiga kali oleh Presiden Jokowi untuk menjajal LRT sebelum peresmian pada Senin ini. Menurut dia, LRT semakin menunjukkan progres yang baik.

Dia juga meyakini LRT dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan luar biasa yang melanda Bogor, Depok, Bekasi, dan Jakarta.

Menurutnya, dengan operasionalisasi LRT, maka akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Penurunan emisi karbon yang dikeluarkan kendaraan pribadi diharapkan dapat membantu mengurangi tingkat polusi udara di Jabodebek.

