Cara Cek Tarif Maxim Motor dan Mobil per KM Terbaru 2023

Cara Cek Tarif Maxim Motor dan Mobil per KM Terbaru 2023. (Foto: Okezone.com/MNC)

JAKARTA - Cara cek tarif Maxim motor dan mobil per Km terbaru 2023. Maxim kini menarik perhatian karena tarif ojek online yang terbilang terjangkau.

Maxim memang memberikan harga terjangkau untuk setiap layanan transportasinya.

Tak heran apabila Maxim dipilih banyak orang. Sampai sekarang Maxim terus mengembangkan cabang di berbagai daerah bahkan diluar Jawa.

Banyak orang mendaftar akun Maxim untuk memperoleh layanan transportasi dengan harga murah.

Apalagi dengan rilisnya Maxim Car L dimana mampu menampung 6 orang penumpang sekaligus.

Karena tarif per kilometer atau KM yang murah jadi keuntungan tersendiri bagi konsumen.

Lantas, berapa tarif motor dan mobil Maxim per KM nya? Berikut diulas Okezone, Senin (28/8/2023).

Adapun ketentuan tarif Maxim di berbagai daerah berbeda-beda.

Untuk tarif di daerah dengan biaya hidup murah, tarif Maxim pun akan lebih murah. Misal di Yogyakarta dan Kota Blitar sama, yakni Rp8.900.

Sementara itu, pada daerah dengan biaya hidup relatif mahal seperti Jakarta, tarif yang didapat saat menggunakan Maxim, yakni Rp12.000.

Jika ingin mengetahui tarif Maxim secara akurat, Anda bisa langsung memeriksanya pada aplikasi Maxim. Begini cara cek tarif Maxim motor dan mobil.

1. Buka aplikasi Maxim.

2. Masukkan titik jemput, bisa dengan menulis alamat atau memilih titik lokasi.

3. Masukkan titik tujuan dengan menulis alamat atau memilih titik lokasi pada peta.