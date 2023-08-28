Rampungkan LRT Jabodebek, Adhi Karya Kembali Garap 2 Proyek Kereta Rp6,8 Triliun

JAKARTA - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) telah merampungkan pembangunan LRT Jabodebek pada Senin (28/8/2023). Adapun, proyek tersebut telah diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Direktur Utama ADHI, Entus Asnawi menyatakan, perseroan berkomitmen sebaik-baiknya dalam menyelesaikan penugasan pemerintah yaitu percepatan pembangunan LRT Jabodebek berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 dan perubahannya.

“ADHI sebagai BUMN akan terus melakukan peningkatan kompetensi untuk menjawab tantangan yang diamanahkan oleh Kementerian BUMN sebagai Perusahaan yang memiliki champion on railways,” kata Entus., Senin (28/8/2023).

Dengan komitmen perusahaan dan upaya kontinu pengembangan kompetensi tersebut, Entus meyakini ADHI dapat terus menghasilkan karya-karya besar dan terbaik. Saat ini, ADHI pun tengah mengerjakan dua mega proyek transportasi kereta api lainnya yaitu MRT Jakarta CP 201 senilai Rp4,0 triliun dan CP 202 senilai Rp2,8 triliun.

“Serta dalam skala regional telah dipercaya membangun sarana kereta Kota Manila, Filipina dengan total nilai kontrak untuk porsi ADHI sebesar Rp3,7 triliun,” pungkasnya