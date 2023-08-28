Sumber Kekayaan Arif Hidayat, Suami Gritte Agatha

JAKARTA - Sumber kekayaan Arif Hidayat, suami dari Gritte Agatha.

Gritte Agatha dan Arif Hidayat telah resmi menikah pada Sabtu 26 Agustus 2023. Mereka melangsungkan acara pernikahan mereka di Bali.

Kabar Bahagia tersebut telah resmi juga disampaikan oleh Gritte Agatha, dalam unggahan di akun Instagramnya.

“"Mr and Mrs Arif Hidayat❤️ #GRITTEgetmARRIEF," mengutip caption dalam unggahan Instagram.

Pasangan ini telah resmi mereka setelah mereka berpacaran 11 tahun, hal ini bukanlah waktu yang sebentar.

Lantas Siapakah Arief Hidayat?

Arief Hidayat pria kelahiran 19 Januari 1995 ini merupakan seorang lulusan dari Universitas Prasetiya Mulya, jurusan Manajemen pada 2015 lalu.

Pria 28 tahun ini juga memiliki kegemaran berolahraga dan travelling. Arief sering kali juga membagikan potret saat ia sedang berolahraga di gym, golf, dan tenis.

Tidak jarang juga, Arief Bersamaan dengan sang kekasih, ia juga suka traveling ke berbagai tempat di Indonesia, hingga luar negeri. .

Arief sendiri memiliki profesi sebagai pengusaha muda. Memiliki bisnis fashion yang bernama Livehaf.