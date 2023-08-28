Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekuk Dolar AS, Rupiah Menguat ke Rp15.292/USD

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |15:32 WIB
Tekuk Dolar AS, Rupiah Menguat ke Rp15.292/USD
Rupiah menguat hari ini ke Rp15.292/USD. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) akhirnya ditutup menguat pada perdagangan Senin (28/8/2023).

Rupiah naik 3 poin di level Rp15.292 dari penutupan sebelumnya di Rp15.295.

Pengamat Pasar Uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS melemah dari level tertingginya dalam 12 minggu pada hari Senin karena para pedagang mempertimbangkan jalur moneter AS setelah Ketua Fed Jerome Powell membuka kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut, sementara yen mendekati level terendah dalam lebih dari sembilan bulan.

“Dalam pidatonya yang ditunggu-tunggu di Simposium Kebijakan Ekonomi tahunan Jackson Hole, Powell berjanji untuk bertindak dengan hati-hati pada pertemuan mendatang karena ia mencatat kemajuan yang dicapai dalam mengurangi tekanan harga serta risiko dari kekuatan ekonomi AS yang mengejutkan,” jelas Ibrahim dalam risetnya sore ini.

Pasar mengantisipasi kemungkinan 80% bahwa Fed akan tetap bertahan di bulan depan, alat CME FedWatch menunjukkan, namun kemungkinan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan November kini berada di 48% dibandingkan 33% pada minggu sebelumnya.

