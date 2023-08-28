KCIC Data Warga Pinggir Rel Ikut Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis

Uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan segera dilakukan. (Foto: MPI)

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan bahwa pelaksanaan uji coba pra operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk masyarakat akan dilakukan mulai awal September 2023.

Adapun uji coba tersebut akan ditujukan untuk masyarakat di wilayah pinggir jalur kereta cepat dan juga masyarakat umum lainnya.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan bahwa saat pihaknya sedang melakukan pendataan bagi warga sekitar pinggir rel kereta.

"Saat ini kami sedang melakukan pendataan untuk warga-warga yang ada di sekitar jalur KA Cepat untuk dapat dilibatkan saat uji coba," kata Emir saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

Emir mengatakan bahwa uji coba masyarakat yang berada di pinggir rel merupakan undangan langsung dari KCIC.

Sementara untuk masyarakat umum lainnya akan melalui pendaftaran.