Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

KCIC Data Warga Pinggir Rel Ikut Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:08 WIB
KCIC Data Warga Pinggir Rel Ikut Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Gratis
Uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung akan segera dilakukan. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyampaikan bahwa pelaksanaan uji coba pra operasi Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk masyarakat akan dilakukan mulai awal September 2023.

Adapun uji coba tersebut akan ditujukan untuk masyarakat di wilayah pinggir jalur kereta cepat dan juga masyarakat umum lainnya.

 BACA JUGA:

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan bahwa saat pihaknya sedang melakukan pendataan bagi warga sekitar pinggir rel kereta.

"Saat ini kami sedang melakukan pendataan untuk warga-warga yang ada di sekitar jalur KA Cepat untuk dapat dilibatkan saat uji coba," kata Emir saat dihubungi, Senin (28/8/2023).

 BACA JUGA:

Emir mengatakan bahwa uji coba masyarakat yang berada di pinggir rel merupakan undangan langsung dari KCIC.

Sementara untuk masyarakat umum lainnya akan melalui pendaftaran.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189155/kereta_cepat_whoosh-gXQV_large.jpg
Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement