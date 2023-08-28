Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Sumber Gas Bumi untuk Industri di Batam

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:24 WIB
Ini Sumber Gas Bumi untuk Industri di Batam
Sumber gas bumi untuk industri Batam. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Sumber gas bumi untuk industri di Batam. Saat ini infrastruktur dan layanan gas bumidi Batam sudah terintegrasi dan dijalankan untuk optimasi dalam pemenuhan kebutuhan gas bumi bagi rumah tangga, industri, transportasi dan kelistrikan serta operation excellence gas delivery.

Secara keseluruhan, volume niaga gas di area Batam sampai dengan Juni 2023 sebesar 90,62 BBTUD. Penerima gas terbesar adalah pembangkit listrik sebesar 82% dan diikuti oleh sektor industri.

 BACA JUGA:

Penyerapan yang besar ini simetris dengan potensi pertumbuhan demand di sektor industri dan kelistrikkan wilayah Kepulauan Riau khususnya di pulau Batam, Bintan dan Kundur.

“Kami terus mengantisipasi potensi pertumbuhan kebutuhan gas di wilayah lainnya dengan terus berfokus pada pengembangan infrastruktur baik melalui pipa maupun moda transportasi lainnya (beyond pipeline) khususnya bagi wilayah yang belum terjangkau oleh pipa,” kata Direktur SDM dan Penunjang Bisnis PT PGN Tbk (PGAS) Beni Syarif Hidayat dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (28/8/2023).

 BACA JUGA:

Pasokan untuk distribusi gas di area Batam bersumber dari Corridor Block dan Jambi Merang yang disalurkan melalui pipa transmisi Grissik – Singapura yang dioperasikan oleh PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) selaku anak perusahaan PGN yang juga sekaligus melaksanakan pengelolaan transmisi gas dan optimasi pipeline capacity secara safety dan profesional di Batam.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gas PGN migas batam Batam Migas
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189172/migas_ri-NIVS_large.jpg
Kementerian ESDM Ingatkan soal Manajemen Risiko di Sektor Bisnis Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3188070/migas-sQY0_large.jpg
Ada Aturan Ini, Daerah Penghasil Migas Siap Untung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608/migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184513/migas-PD23_large.jpg
Kembangkan Migas, Proses PI 10% WK Jabung Masuk Tahapan Pembukaan Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183848/industri-BOiy_large.jpg
Investasi Hulu Naik, MedcoEnergi (MEDC) Perkuat Portofolio Migas dan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/320/3173294/industri_migas-LoBU_large.jpg
Digitalisasi Cegah Risiko Kecelakaan di Industri Migas
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement