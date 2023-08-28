Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Wapres Ingin Bank Syariah Indonesia Buka Kantor Cabang di Arab Saudi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:27 WIB
Wapres Ingin Bank Syariah Indonesia Buka Kantor Cabang di Arab Saudi
Pertemuan Dubes Arab Saudi dengan Wapres. (Foto: Okezone.com/Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menerima kunjungan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi di Istana Wapres. Wapres pun mendorong supaya ada kantor cabang Bank Syariah Indonesia di Arab Saudi.

Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi menyampaikan, peretemuan ini membahas beberapa isu strategis terkait hubungan Indonesia - Arab Saudi, terutama penekanan Wapres agar Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat membuka cabang di Arab Saudi.

“Bapak Wakil Presiden berharap dengan pihak direksi BSI ke Dubes Arab Saudi yang lalu bisa ditindaklanjuti untuk bagaimana agar BSI atau Bank Syariah Indonesia mempunyai perwakilan di Arab Saudi,” tutur Masduki, Senin (28/8/2023).

Terkait lokasi, Wapres menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Arab Saudi misalnya di Madinah, Riyadh, atau Jeddah.

“Terserah yang penting segera bisa ada perwakilan BSI atau kemungkinan kerja sama yang lain ke depan,” terangnya.

Melalui pembukaan cabang BSI di Arab Saudi ini, kata Masduki, Wapres meyakini bahwa akan ada keuntungan yang dapat diperoleh kedua negara.

“Mengenai keuntungan itu sama-sama akan memberikan keuntungan baik dari kita ataupun dari sahabat kita dari negara Arab Saudi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Masduki menyebutkan bahwa hal lain yang dibahas pada pertemuan ini adalah terkait undangan kepada Wapres untuk menghadiri acara peringatan Hari Nasional (National Day) Arab Saudi pada tanggal 25 September 2023 di Jakarta.

Halaman:
1 2
