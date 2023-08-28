Bulog Siapkan Beras 1 Kg untuk Warga Kurang Mampu

JAKARTA - Perum Bulog akan menggelontorkan beras dengan 1 kilogram (Kg) untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemasan tersebut didistribusikan melalui operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, ukuran beras 1 kg disiapkan pihaknya, bila masyarakat tidak mampu membeli beras dengan kemasan 5 kg di pasar.

"Bulog juga akan membuat nanti buat packaging yang 1 kilo-an. Jadi masyarakat yang nanti nggak bisa beli kilo kita akan berikan yang 1 kilo-an," ujar Buwas saat ditemui di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin (28/8/2023).

Terkait harga, Bulog akan mematok sebesar Rp9.450 per kemasan 1 kilo gram. Buwas berharap opsi ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

Dia memastikan opsi tersebut akan segera direalisasikan dalam waktu dekat ini. Hanya saja, Bulog terlebih dahulu fokus pada pembuatan kemasan beras 5 kg, lantaran banyak diburu masyarakat.

"Sekarang yang kita konsentrasikan adalah yang 5 kilo ini karena masyarakatnya kan banyak yang butuh untuk stok satu minggu, minimal nah ini kita penuhi dulu," ucapnya.