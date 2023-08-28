Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bulog Siapkan Beras 1 Kg untuk Warga Kurang Mampu

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:41 WIB
Bulog Siapkan Beras 1 Kg untuk Warga Kurang Mampu
Bulog Siapkan Beras 1 Kg untuk Warga Kurang Mampu. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Perum Bulog akan menggelontorkan beras dengan 1 kilogram (Kg) untuk masyarakat yang kurang mampu. Kemasan tersebut didistribusikan melalui operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Direktur Utama Bulog Budi Waseso mengatakan, ukuran beras 1 kg disiapkan pihaknya, bila masyarakat tidak mampu membeli beras dengan kemasan 5 kg di pasar.

"Bulog juga akan membuat nanti buat packaging yang 1 kilo-an. Jadi masyarakat yang nanti nggak bisa beli kilo kita akan berikan yang 1 kilo-an," ujar Buwas saat ditemui di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur, Senin (28/8/2023).

Terkait harga, Bulog akan mematok sebesar Rp9.450 per kemasan 1 kilo gram. Buwas berharap opsi ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang kurang mampu.

Dia memastikan opsi tersebut akan segera direalisasikan dalam waktu dekat ini. Hanya saja, Bulog terlebih dahulu fokus pada pembuatan kemasan beras 5 kg, lantaran banyak diburu masyarakat.

"Sekarang yang kita konsentrasikan adalah yang 5 kilo ini karena masyarakatnya kan banyak yang butuh untuk stok satu minggu, minimal nah ini kita penuhi dulu," ucapnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement