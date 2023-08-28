Waduh! Ada Pedagang Jual Beras Premium Rp17.000/Kg

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan ada pedagang, menjual beras premium hingga harga Rp16.000 - Rp17.000 per kilogram (kg) di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur.

"Jadi masyarakat membelinya bukan beras murah, tapi belinya jadi beras premium mahal di atas Rp 13.000 (per kg). sekarang ini kita lihat sendiri beras premium sampe ada yang Rp 16.000 - 17.000 (per kg),” ujar Buwas saat ditemui wartawan, Senin (28/8/2023).

BACA JUGA: Bulog Siapkan Beras 1 Kg untuk Warga Kurang Mampu

Adapun beras yang dijual di pasaran tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Adapun HET untuk beras premium berkisar Rp 13.900 per kg.

Buwas memastikan Bulog melakukan intervensi harga beras dengan cara operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dia berharap aksi ini dapat menurunkan harga beras yang memang kini mengalami kenaikan secara nasional.

"Nah ini langkah-langkah pemerintah untuk bagaimana menstabilkan harga, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, langsung menyentuh di lini-lini terdepan masyarakat," ucap dia.