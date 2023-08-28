Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Waduh! Ada Pedagang Jual Beras Premium Rp17.000/Kg

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:17 WIB
Waduh! Ada Pedagang Jual Beras Premium Rp17.000/Kg
Ada Pedagang Jual Harga Beras Tinggi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengungkapkan ada pedagang, menjual beras premium hingga harga Rp16.000 - Rp17.000 per kilogram (kg) di Pasar Perumnas Klender, Jakarta Timur.

"Jadi masyarakat membelinya bukan beras murah, tapi belinya jadi beras premium mahal di atas Rp 13.000 (per kg). sekarang ini kita lihat sendiri beras premium sampe ada yang Rp 16.000 - 17.000 (per kg),” ujar Buwas saat ditemui wartawan, Senin (28/8/2023).

Adapun beras yang dijual di pasaran tersebut diatas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Adapun HET untuk beras premium berkisar Rp 13.900 per kg.

Buwas memastikan Bulog melakukan intervensi harga beras dengan cara operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dia berharap aksi ini dapat menurunkan harga beras yang memang kini mengalami kenaikan secara nasional.

"Nah ini langkah-langkah pemerintah untuk bagaimana menstabilkan harga, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi, langsung menyentuh di lini-lini terdepan masyarakat," ucap dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/320/3188556/beras-weuS_large.jpg
Heboh Bantuan Beras Bencana Sumatera, Kementan: 1.200 Ton Senilai Rp16 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187744/cadangan_beras_ri-2GpX_large.jpg
Kirim Bantuan Logistik ke Bencana Sumatera, Amran Pastikan Stok Cadangan Beras Masih Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/320/3187493/bea_cukai-5w01_large.jpg
Kasus Beras Ilegal, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Batam-Sabang 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186378/purbaya-3e8E_large.jpg
Purbaya soal Beras Impor Ilegal 250 Ton di Sabang: Saya Periksa Anak Buah Kenapa Bisa Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185616/harga_beras-xUBf_large.jpg
Jelang Akhir Tahun, Harga Beras Akan Tetap Stabil?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185466/beras-Chns_large.jpg
Penampakan Beras Impor Ilegal 250 Ton Milik Multazam Sabang Group, Mentan: RI Swasembada Jangan Diganggu!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement