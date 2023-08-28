Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Gas Dikabarkan Naik, Kemenperin: Bakal Hantam Banyak Industri

Ikhsan Permana , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:34 WIB
Harga Gas Dikabarkan Naik, Kemenperin: Bakal Hantam Banyak Industri
Harga gas dikabarkan naik. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap harga gas industri non HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) tidak mengalami perubahan atau naik. Pasalnya, jika harga non HGBT naik maka akan berdapak negatif bagi sektor industri.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT), Ignatius Warsito mengatakan kenaikan harga gas akan menghantam banyak industri. Terutama, industri-industri yang menjadikan gas sebagai bahan baku seperti pupuk dan petrokimia.

"Kalau yang menggunakan sebagai bahan baku sangat berat. Karena di situ komponen hampir 60%. Kalau yang digunakan sebagai energi sebesar 30%," katanya dalam media briefing di Jakarta, Senin (28/8/2023)

Warsito menuturkan bahwa pihaknya sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait kenaikan harga gas industri non HGBT pada Oktober 2023 mendatang.

Ia mengatakan SKK Migas akan mengkaji kembali kebijakan kenaikan harga gas industri. SKK Migas akan kembali melakukan perhitungan dan menunda kenaikan harga gas industri.

"Kita sudah banyak suara dari para pelaku industri yang mengharapkan kenaikan harga gas ini tidak perlu terjadi," katanya.

Halaman:
1 2
