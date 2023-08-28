Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Presiden Jokowi Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung 8 September 2023

Heri Purnomo , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:35 WIB
Presiden Jokowi Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung 8 September 2023
Jokowi Segera Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung. (Foto: Okezone.com/KCIC)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 8 September 2023.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Stasiun Dukuh Atas usai mendampingi Presiden Jokowi meresmikan LRT Jabodebek.

"Nanti tanggal 8 Presiden akan naik dengan salah satu perdana menteri," kata Luhut, Senin (28/8/2023).

Adapun sebelum dijajal oleh Presiden pada 8 September 2023, Luhut mengatakan bahwa dirinya akan terlebih dahulu menaiki Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 6 September 2023 untuk memastikan semua nya berjalan dengan lancar.

"Nanti akan kami coba cek tanggal 6 mestinya semua oke," katanya.

Adapun Luhut mengatakan bahwa sejauh ini proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut masih berjalan sesuai rencana dan sudah hampir selesai.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa rencananya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dioperasikan pada 1 Oktober 2023.

"Direncanakan memang 1 Oktober," kata Adita saat ditemui di Stasiun Dukuh Atas, Senin (28/8/2023).

Meski begitu Adita mengatakan bahwa pengoperasian 1 Oktober tersebut belum pasti. Pasalnya pihaknya harus memastikan seluruh aspek baik keselamatan maupun kenyamanan penumpang kereta cepat.

"Namun sekali lagi kita harus uji, pastikan semua aspek terpenuhi. Sama sepeti lrt kan. Itu kita menetapkan tanggal. Terus kita lihat ko rasanya persiapan harus lebih lama bisa jadi juga demikan. Tapi sementara ini rencananya," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189155/kereta_cepat_whoosh-gXQV_large.jpg
Ada Diskon Tiket Kereta Whoosh Rp25.000 di Desember, Ini Cara Belinya Desember
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184524/kereta_cepat_whoosh-37Zy_large.jpg
Diskon Whoosh 20%, Rombongan Naik Kereta Cepat Melonjak di November
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182547/kereta_cepat-bRPF_large.png
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Hanya Sebuah Keinginan, Bukan Kebutuhan Mendesak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178733/dony_oskaria-hZEU_large.jpg
Soal Utang Kereta Cepat, Bos Danantara: Tak Perlu Khawatir Whoosh Beri Banyak Manfaat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178398/kereta_cepat-gQOs_large.jpg
Polemik Utang Jumbo, China Paling Diuntungkan dari Proyek Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/470/3178182/ahy-iolV_large.jpg
AHY Buka Suara soal Nasib Proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement