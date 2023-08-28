Presiden Jokowi Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung 8 September 2023

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 8 September 2023.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di Stasiun Dukuh Atas usai mendampingi Presiden Jokowi meresmikan LRT Jabodebek.

"Nanti tanggal 8 Presiden akan naik dengan salah satu perdana menteri," kata Luhut, Senin (28/8/2023).

Adapun sebelum dijajal oleh Presiden pada 8 September 2023, Luhut mengatakan bahwa dirinya akan terlebih dahulu menaiki Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 6 September 2023 untuk memastikan semua nya berjalan dengan lancar.

"Nanti akan kami coba cek tanggal 6 mestinya semua oke," katanya.

Adapun Luhut mengatakan bahwa sejauh ini proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut masih berjalan sesuai rencana dan sudah hampir selesai.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan bahwa rencananya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dioperasikan pada 1 Oktober 2023.

"Direncanakan memang 1 Oktober," kata Adita saat ditemui di Stasiun Dukuh Atas, Senin (28/8/2023).

Meski begitu Adita mengatakan bahwa pengoperasian 1 Oktober tersebut belum pasti. Pasalnya pihaknya harus memastikan seluruh aspek baik keselamatan maupun kenyamanan penumpang kereta cepat.

"Namun sekali lagi kita harus uji, pastikan semua aspek terpenuhi. Sama sepeti lrt kan. Itu kita menetapkan tanggal. Terus kita lihat ko rasanya persiapan harus lebih lama bisa jadi juga demikan. Tapi sementara ini rencananya," katanya.