HOME FINANCE HOT ISSUE

Proyek Tol Japek II Selatan, LMAN Bebaskan Lahan Padat Penduduk di Jati Asih

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:24 WIB
Proyek Tol Japek II Selatan, LMAN Bebaskan Lahan Padat Penduduk di Jati Asih
Proyek Jalan Tol Japek II Selatan. (Foto: Okezone.com/JJS)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menyampaikan ada 114 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang lahannya akan dibebaskan. Salah satunya proyek Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan.

Jalan Tol Japek II Selatan nantinya akan membentang sepanjang 62 km dari Jatiasih sampai Sadang, Purwakarta, Jawa Barat. Di mana nilai investasi sebesar Rp14,69 triliun.

Adapun untuk proses pengadaan lahan akan ditanggung seluruhnya oleh pemerintah melalui LMAN.

Pembangunan Jalan Tol ini terbagi dalam 3 (tiga) Seksi yakni Seksi 1 Jatiasih - Setu sepanjang 9,3 Km, Seksi 2 Setu - Taman Mekar sepanjang 24,85 Km, dan Seksi 3 Taman Mekar - Sadang sepanjang 27,85 km.

Sedangkan yang baru dibangun saat ini adalah seksi 3 Taman Mekar - Sadang sepanjang 27,85 km. Kemudian untuk kedua seksi lainnya masih dalam tahap proses pembebasan lahan.

"Ya dibayar (sampai Jati Asih), misalnya besok ada peresmian Cinere Jagorawi, kamu jalan dari Depok sampai Bandara, itu lewat Alam Sutera, BSD, itu wilayah premium. Sekarang gini, BSD, Alam Sutera, utu kan wilayah premium, sekarang sudah jadi jalan tolnya, berarti kan tanahnya sudah bebas, kalau bebas kan berarti dibayar," ujar Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Qoswara usai acara taklimat media di Kantor LMAN, Senin (28/8/2023).

Qoswari menjelaskan. wilayah Jati Asih memang memiliki tipikal yang berbeda dari pembebasan lahan Japek II Selatan dua seksi lainnya. Sebab akan jalan tol itu kemungkinan bakal banyak melewati perkampungan penduduk di wilayah Bekasi, Jawa Barat yang tentu akan membuat harganya semakin tinggi dibandingkan seksi lainnya.

"Nah sekarang ada Jati Asih ke Setu (Seksi 1), kan tipikalnya sama (wilayah padat penduduk), kan tinggal dibayar saja, akan diperlakukan sama, tinggal kapan mau dibayar," kata Qoswari.

Halaman:
1 2
