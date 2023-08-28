MNC Finance Berikan Apresiasi ke Nasabah

JAKARTA - MNC Finance memberikan apresiasi kepada debitur atau nasabah yang memiliki kontrak lebih dari satu kali. Nasabah ini pun diberikan hadiah dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Indonesia.

Branch Manager MNC Finance Cabang Lampung, Deswanto mengatakan, pada umumnya sebelum debitur tersebut lunas, mereka melakukan repair order pembiayaan di MNC Ginance.

“Program ini juga dalam rangka memeriahkan dalam HUT Republik Indonesia ke-78,” ujarnya.

Oleh karena itu, MNC Finance sangat mengapresiasi nasabah yang memang sejauh ini mempercayakan MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan.

Adapun salah satu nasabah yang diberikan hadiah motor adalah Feri Prastiana. Nasabah MNC Finance asal Kabupaten Lampung Selatan ini menerima dalam program Gebyar Promo 2023 bertepatan pada HUT ke-78 RI.

Hadiah tersebut diserahkan langsung Branch Manager MNC Finance Cabang Lampung, Deswanto kepada Feri Prastiana di rumahnya di Desa Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan.

Deswanto mengatakan, Gebyar Promo 2023 ini merupakan program tahunan MNC Finance kepada nasabah yang memiliki kontrak lebih dari satu kali.

"Beliau (Feri Prastiana) dipilih dari sekian banyak nasabah MNC Finance dan di sini tidak dipungut biaya sama sekali terhadap pemenang," ujar Deswanto.