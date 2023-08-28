Gebyar Promo 2023, Nasabah Bahagia Dapat Motor dari MNC Finance

JAKARTA - Seorang nasabah MNC Finance asal Kabupaten Lampung Selatan terkejut karena mendapat hadiah dalam momen HUT ke-78 Republik Indonesia. Nasabah MNC Finance asal Kabupaten Lampung Selatan, Lampung tersebut menerima hadiah sepeda motor.

Senyum kebahagiaan terpancar dari raut wajah nasabah bernama Feri Prastiana saat menerima hadiah sepeda motor dalam program Gebyar Promo 2023 bertepatan pada HUT ke-78 RI.

Hadiah tersebut diserahkan langsung Branch Manager MNC Finance Cabang Lampung, Deswanto kepada Feri Prastiana di rumahnya di Desa Jatimulyo, Jati Agung, Lampung Selatan.

Deswanto mengatakan, Gebyar Promo 2023 ini merupakan program tahunan MNC Finance kepada nasabah yang memiliki kontrak lebih dari satu kali.

Pada umumnya, sebelum lunas mereka melakukan repair order pembiayaan di MNC Finance.

"Beliau (Feri Prastiana) dipilih dari sekian banyak nasabah MNC Finance dan di sini tidak dipungut biaya sama sekali terhadap pemenang," ujar Deswanto, Senin (28/8/2023).