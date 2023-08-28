Jadi Pengusaha Sukses Ternyata Bukan Hanya Sekadar Modal

JAKARTA - Banyak orang bercita-cita menjadi pengusaha sukses. Namun dalam proses menciptakan usaha yang besar, bukan hanya modal yang perlu disiapkan, tapi ada beberapa hal lain yang menjadi faktor penentu.

Pengusaha sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Umroh dan Haji SAPUHI, Ihsan Fauzi Rahman menerangkan, modal memang jadi satu komponen yang penting dalam berusaha, namun yang lebih utama dari itu menurutnya pola pikir alias mindset.

"Jadi mindset itu pertama kan kita mesti punya knowledge dulu, tau marketing itu apa, operasional itu apa terus keuangan ngatur uangnya itu kayak gimana," ungkap Ihsan dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk Menjadi Pebisnis Sukses, Bahagia dan Bermakna yang disiarkan melalui channel YouTube Partai Perindo, Senin (28/8/2023).

Selain mindset, Ihsan juga menuturkan seorang pengusaha perlu memiliki mentalitas yang kuat terutama saat menghadapi kegagalan.

"Mentalitas itu misalkan kena masalah kadang-kadang orang itu uang ada tapi mentalnya tidak siap, pas lagi jualan sepi, dia tidak siap, lalu udah selesai. Terus kena masalah, ketipu supplier mungkin, dia selesai, penting untuk dimiliki pengusaha itu mentalitas," ujarnya.