Pengusaha Harus Bisa Beradaptasi dalam Setiap Kondisi

JAKARTA - Pengusaha dinilai harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi dalam setiap kondisi. Hal ini karena iklim usaha seringkali beurbah-ubah dan tidak pasti.

Pengusaha sekaligus Sekretaris Jenderal Asosiasi Travel Umroh dan Haji SAPUHI Ihsan Fauzi Rahman membagikan kisahnya saat dipaksa oleh kondisi untuk tetap berpenghasilan meskipun usaha travel umrah nya harus tutup karena pandemi Covid-19.

"Saya ingat 27 Februari 2020 itu diumumkan pemerintah Saudi menutup menerima jamaah umrah ditangguhkan ada teman-teman kami di travel itu sudah terbang ke negara transit, tapi tidak bisa ke Saudi karena sudah di close. Sejak itu di close, kita nggak bisa jualan, terus nggak bisa beroperasi, jadi temen-temen travel termasuk saya itu Februari 2020 tidak ada aktivitas sama sekali," ungkap Ihsan dalam Podcast Aksi Nyata bertajuk Menjadi Pebisnis Sukses, Bahagia dan Bermakna yang disiarkan melalui channel YouTube Partai Perindo, Senin (28/8/2023).

Namun karena kehidupan harus tetap berjalan, dirinya memutar otak untuk tetap mendapatkan income.

Kemudian munculah ide untuk membuat online event organizer karena saat itu kegiatan masyarakat banyak yang dilakukan melalui daring.

"Saat pandemi itu saya beralih ke media online, jadi kita menjadi event online organizer kita support untuk pengadaan event Zoom, baik Hybrid maupun full online," terangnya.