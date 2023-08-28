Logistik IKN Terancam Terhambat, Ini Penyebabnya

JAKARTA – Arus logistik IKN Nusantara terancam terhambat jika tidak ada integrasi antar stakeholder. Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai integrasi antar stakeholder diperlukan agar logistik IKN berjalan lancar.

Sekretaris Jenderal ALFI Akbar Djohan mengatakan, kesiapan pelabuhan di IKN sama sekali belum tersedia sehingga pelabuhan penopang perlu dilakukan reaktivasi.

"Ini kalau tanpa kita integrasikan ke seluruh stakeholder logistik tentu akan ada hambatan bagi terlaksananya atau percepatan dari target-target IKN yang tahun depan akan dilakukan upacara 17 Agustus bersama Presiden," kata Akbar dalam Special Dialogue di IDX Channel, Senin (28/8/2023).

Menurut Akbar, IKN wajib menjadi benchmark Indonesia dalam menata sistem logistik nasional. "Wajib kita jadikan role model dari supply chain untuk mensupport kelahiran IKN," ujarnya.