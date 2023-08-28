Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bangun IKN Libatkan BUMN, Ternyata Ini Alasannya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:47 WIB
Bangun IKN Libatkan BUMN, Ternyata Ini Alasannya
Ini Alasan Bangun IKN Nusantara Libatkan BUMN (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga menyatakan pembangunan IKN Nusantara mentransformasi perusahaan BUMN Karya seperti PT Wijaya Karya (WIKA).

"Pembangunan di IKN kita memiliki tujuan, dan salah satu tujuan tersebut adalah transformasi. Mengingat BUMN terlibat dalam pembangunan IKN maka BUMN turut bertransformasi," ujar Danis dikutip Antara di Jakarta, Senin (28/8/2023).

Dani mengatakan transformasi itu terjadi dalam semua aspek mulai dari human capital, teknologi, material konstruksi, pola kerja, pengujian sampai dengan perencanaan serta pelaksanaan konstruksi.

"Kita haruskan BUMN menggunakan teknologi tersebut dalam pembangunan infrastruktur di IKN, termasuk dalam pembangunan Multy-Utility Tunnel (MUT)," katanya.

BUMN seperti WIKA juga memiliki personel dengan kapasitas dan pengalaman mumpuni di bidang Quality, Health, Safety and Environment (QHSE) guna melakukan pengawasan terhadap keselamatan dan keamanan bekerja dalam pembangunan IKN.

