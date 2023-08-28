Biaya Pembebasan Lahan Tol IKN Tembus Rp414 miliar

JAKARTA - Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur dasar pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satunya yakni akses jalan tol menuju kKawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Basuki Purwadi menyatakan bahwa pembebasan lahan proyek jalan tol IKN sendiri sebesar Rp414 miliar, sedangkan untuk proyek non tol di IKN sebesar Rp22,7 miliar.

"IKN tahun 2023, LMAN sudah menyalurkan Rp723 miliar, ini suatu capaian yang sangat baik, karena untuk pembanbunan IKN tidak mungkin konstruksinya dibangun kalau lahan belum dibebaskan," ujar Basuki dalam taklimat media di kantor LMAN, Senin (28/8/2023).

Uang pembebasan lahan yang sudah disalurkan tersebut sebesar Rp723 miliar itu terdiri untuk pembebasam lahan pada proyel pembangunan akses jalan IKN sebesar Rp466,18 miliar, pembanbunan KIPP Rp257,60 miliar.

Pembangunan jalan tol akses IKN sendiri akan terhubung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) ini akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, yang sebelumnya dari sekitar dua jam menjadi hanya sekitar satu jam.