HOME FINANCE SMART MONEY

Mengulas Lazy Girl Job yang Penghasilannya Tembus Rp1,2 Miliar

Himayatul Azizah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |03:01 WIB
Mengulas <i>Lazy Girl Job</i> yang Penghasilannya Tembus Rp1,2 Miliar
Fenomena lazy girl job. (Foto: BBC)
A
A
A

JAKARTA - Apa itu lazy girl job? Perbincangan ini menarik dibahas sebab pendapatannya hingga Rp1,2 miliar. Lazy girl job dinilai memiliki tingkat stres yang rendah dengan gaji yang layak.

Melansir dari BBC di Jakarta, Minggu (27/8/2023), Gabrielle Judge (26) membuat konten di hadapan kamera menggunakan kacamata besar dan rambut diikat dalam membuat video di TikTok.

 BACA JUGA:

“Lazy girl job pada dasarnya melakukan upaya minimum untuk mempertahankan pekerjaan, tanpa harus bekerja ekstra,” katanya dalam video berdurasi dua setengah menit itu.

“Ada banyak pekerjaan di luar sana, di mana Anda dapat menghasilkan, sekitar USD60.000-USD80.000 (Rp900 juta-1,2 miliar), tanpa harus melakukan banyak pekerjaan dan pergi jauh," lanjutnya.

Judge memainkan peran non-teknis dengan durasi kerja 09.00-17.00. Judge merasa yakin akan mencapai kebebasan finansial dengan melakukan konsep tersebut.

 BACA JUGA:

Konsep Judge dan video mengenai hal itu menjadi viral dan mendapatkan simpati publik para pekerja terlebih ekerja perempuan. Bahkan unggahan videonya disukai hampr 350.000 orang sampai tulisan ini dipublikasi.

Halaman:
1 2
