HOME FINANCE SMART MONEY

5 Cara Mudah dan Cepat Dapat Orderan Ojol Makin Gacor

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |10:56 WIB
5 Cara Mudah dan Cepat Dapat Orderan Ojol Makin Gacor
Ilustrasi Cara Mudah dan Cepat Dapat Orderan Ojol (Foto:Okezone)
JAKARTA- Ada cara mudah dan cepat dapat orderan ojol agar makin gacor menarik untuk diulas. Seperti diketahui, persaingan ketat transportasi ojek online membuat para driver agar susah untuk mendapatkan pelanggan.

Untuk itu dibutuhkan strategi agar bisa mendapatkan penumpang dalam jumlah banyak setiap harinya. Hal ini dilakukan agar bisa mencapai taget pendapatan.

Berikut cara mudah dan cepat dapat orderan ojol agar makin gacor dilansir dari berbagai sumber:

1. Rutin Hapus Cache Pada Aplikasi Ojol

Sebaiknya bersihkan cache secara rutin dalam seminggu atau sebulan sekali. Cara cepat dapat orderan gojek bisa kamu dapatkan apabila berjalan dengan responsif. Konsekuensi dari hapus data adalah kamu harus login ulang.

2. Setting GPS Akurasi Tinggi

Pastikan setelan GPS di smartphone sudah aktif kemudian gunakan akurasi tinggi. Hal ini akan mempengaruhi lokasi kamu setiap saat sehingga bisa mendapatkan order dengan mudah.

Halaman:
1 2 3
