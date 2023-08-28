Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Cara Mengatasi Token Listrik Gagal Terus

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |19:53 WIB
5 Cara Mengatasi Token Listrik Gagal Terus
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Cara mengatasi token listrik gagal terus perlu Anda ketahui. Beberapa penyebab permasalahan tersebut antara lain salah memasukan token sebanyak tiga kali, server PLN yang sedang eror, salah ID saat membeli token, listrik over limit, dan lain-lain.

Jika masalah tersebut terjadi pada Anda, berikut beberapa cara mengatasi token listrik gagal terus yang perlu diketahui:

1. Adukan melalui email PLN

Masalah mengisi token listrik yang gagal terus bisa Anda laporkan ke PLN selaku penyedia jasa melalui email. Anda bisa menuliskan permasalahan terhadap listrik yang Anda alami tersebut dan dikirim ke alamat [email protected].

2. Hubungi call center PLN

Selain bisa mengadukan keluhan melalui email, Anda juga bisa mengadukan masalah pengisian token listrik yang terus menerus gagal melalui call center PLN di nomor 123.

Perlu diketahui, jika Anda menghubungi call center PLN menggunakan ponsel maka harus memasukan kode area, berikut caranya:

- Pastikan ponsel Anda berisi pulsa yang cukup.

-Tekan kode area wilayah Anda + 123 dan tekan panggil.

-Tunggu hingga petugas menjawab telpon Anda dan sampaikan keluhan yang Anda alami.

-Petugas PLN nantinya akan memberikan solusi atas masalah yang sedang Anda hadapi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/320/3188370/listrik-6AWZ_large.jpg
Transformasi Energi, Ini Peluang Besar Sektor Listrik di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187703/bahlil-4Sum_large.jpg
Bahlil Janjikan Pasokan Listrik di Tapanuli Tengah Pulih Total Jumat Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/622/3187064/tarif_listrik-b2dj_large.jpg
Segini Tarif Listrik PLN per kWh Desember 2025 untuk Pelanggan Subsidi dan Nonsubsidi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186797/tarif_listrik-KGCx_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru di Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186355/lng-5Vt6_large.jpg
Kebutuhan Listrik Naik, Efisiensi Logistik Jadi Kunci Ketahanan dan Transisi Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/320/3184332/listrik_pln-0Rpl_large.jpg
Ada Diskon 50 Persen, Cek Tarif Listrik PLN Terbaru di November-Desember 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement