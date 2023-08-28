5 Cara Mengatasi Token Listrik Gagal Terus

JAKARTA- Cara mengatasi token listrik gagal terus perlu Anda ketahui. Beberapa penyebab permasalahan tersebut antara lain salah memasukan token sebanyak tiga kali, server PLN yang sedang eror, salah ID saat membeli token, listrik over limit, dan lain-lain.

BACA JUGA: PLN Pakai Teknologi Canggih Tekan Emisi di PLTU Batu Bara

Jika masalah tersebut terjadi pada Anda, berikut beberapa cara mengatasi token listrik gagal terus yang perlu diketahui:

1. Adukan melalui email PLN

Masalah mengisi token listrik yang gagal terus bisa Anda laporkan ke PLN selaku penyedia jasa melalui email. Anda bisa menuliskan permasalahan terhadap listrik yang Anda alami tersebut dan dikirim ke alamat [email protected].

2. Hubungi call center PLN

BACA JUGA: Cara Mudah Beli Token Listrik Melalui DANA

Selain bisa mengadukan keluhan melalui email, Anda juga bisa mengadukan masalah pengisian token listrik yang terus menerus gagal melalui call center PLN di nomor 123.

Perlu diketahui, jika Anda menghubungi call center PLN menggunakan ponsel maka harus memasukan kode area, berikut caranya:

- Pastikan ponsel Anda berisi pulsa yang cukup.

-Tekan kode area wilayah Anda + 123 dan tekan panggil.

-Tunggu hingga petugas menjawab telpon Anda dan sampaikan keluhan yang Anda alami.

-Petugas PLN nantinya akan memberikan solusi atas masalah yang sedang Anda hadapi.