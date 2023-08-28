Cara Setor Tunai di ATM BNI, BCA, BRI dan Bank Mandiri

JAKARTA - Cara setor tunai di ATM BNI, BCA, BRI dan Bank Mandiri. Setor tunai melalui ATM memberikan banyak kemudahan seperti menghemat waktu dan tidak perlu lama menunggu. Selain itu, tidak ada batasan jam kerja dan hari kerja.

Adapun, penyetoran dana melalui teller juga disediakan oleh pihak bank. Masyarakat hanya harus datang ke cabang bank terdekat dan sampaikan tujuan kedatangan untuk melakukan penyetoran dana.

Lantas, bagaimana cara setor tunai di ATM BNI, BCA, BRI, dan Bank Mandiri, melalui ATM dan Teller Bank?

Simak ulasan lengkapnya yang telah dirangkum oleh Okezone Senin (28/8/2023), di bawah ini:

1. Cara Setor Tunai BNI di ATM BNI

Sebelum melakukan setor tunai BNI melalui ATM BNI, Anda harus tahu beberapa ketentuannya, sebagai berikut:

- Pecahan nominal yang bisa dilakukan untuk setor tunai adalah Rp50.000 dan juga Rp100.000.

- Uang harus rapi, tidak boleh terlipat, distaples, atau disambung dengan selotip.

- Minimal melakukan setoran tunai di mesin ATM adalah Rp50.000.

- Maksimal lembaran uang yang dimasukkan ke dalam mesin ATM adalah 99 lembar dengan total nominal Rp50.000.000.

Berikut cara setor tunainya:

- Datangi Mesin ATM BNI khusus setor tunai.

- Cek kondisi Uang Tunai sudah rapi.

- Masukkan Kartu ATM BNI.

- Masukkan PIN.

- Klik menu Setoran Tunai.

- Klik Lanjutkan.

- Pilih menu Rekening Tabungan.

- Pilih Nominal Pecahan Setoran

- Pilih pecahan nominal setor tunai.

- Masukkan uang ke mesin ATM BNI.

- Tunggu sistem untuk hitung uang setor tunai.

- Pilih menu Setor ke Rekening Pribadi atau ke Rekening Orang Lain.

- Tunggu bukti setor tunai BNI akan ke luar.

2. Cara Setor Tunai BCA di ATM BCA

Berikut cara setor tunai di ATM BCA ke rekening sendiri atau ke rekening lain dengan kartu debit BCA:

- Cari ATM Setor Tunai BCA terdekat

- Masukkan kartu ATM ke dalam mesin ATM

- Masukkan PIN kartu ATM

- Pilih menu “Setoran Tunai”

- Masukkan uang pecahan Rp 50.000 dan/atau Rp 100.000 di mesin ATM

- Pastikan jumlah yang tertera sesuai Pilih rekening tujuan setoran (pilih menu “Rekening Anda” untuk penyetoran ke rekening sendiri)

- Konfirmasi transaksi

- Klik “Setor”

- Selesai

Adapun, cara setor tunai BCA ke rekening lain via ATM Setor Tunai BCA bisa dilakukan dengan memilih menu “Rekening Lain” pada saat pemilihan rekening tujuan setoran.