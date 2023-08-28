Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Berapa Biaya Rental Ojek Grab Electric? Sedang Naik Daun

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |20:44 WIB
Berapa Biaya Rental Ojek Grab Electric? Sedang Naik Daun
Ilustrasi rental ojek Grab Electric (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA- Banyak yang penasaran berapa biaya rental ojek Grab Electric yang kerap jadi pertanyaan. Grab merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi online asal Malaysia.

Perusahaan yang satu ini kembali mengeluarkan inovasi yang menarik. Kali ini Grab turut meramaikan pasar kendaraan listrik atau elektrik dengan merilis layanan Grab Electric.

Dilansir dari laman resminya, Senin (28/8/2023), Grab Electric merupakan layanan penyewaan motor listrik yang bisa digunakan oleh Mitra Pengemudi Grab untuk bekerja.

Biaya rental ojek Grab Electric pun dinilai cukup murah yakni sekitar Rp. 50.000 per hari. Selain itu, mitra dinilai bisa berhemat lebih banyak jika menggunakan Grab Electric. Hal ini dinilai menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin bekerja sebagai pengemudi Grab namun tidak memiliki motor pribadi.

Untuk bisa memanfaatkan layanan tersebut, pengemudi Grab perlu menaati beberapa ketentuan berikut:

  • Melakukan deposit sebesar Rp. 200.000
  • Sudah berusia 18-55 tahun.
  • Menyertakan dokumen penting, seperti KTP, SIM C, dan SKCK (bisa menyusul).

Lalu saat pendaftaran jangan lupa pilih Grab Electric.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/15/3188221//polytron_fox_r-AcO1_large.jpg
3 Rekomendasi Motor Listrik yang Aman Dipakai untuk Terobos Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/15/3187842//motor_listrik_honda-7GWn_large.jpg
Honda Masih Nantikan Insentif Motor Listrik dari Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186363//sprinto-SkOJ_large.jpg
Meluncur di GJAW 2025, Motor Listrik Sprinto Raup Ratusan SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/15/3184802//polytron_fox_350-xSF8_large.jpg
Polytron Luncurkan Motor Listrik Baru Harga Rp15 Jutaan, Jarak Tempuhnya 130 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/15/3183122//yamaha_aerox_e-jKUA_large.jpeg
Yamaha Aerox Listrik Meluncur, Jarak Tempuhnya 106 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/15/3182790//suzuki_e_access-yibw_large.jpg
Suzuki Bakal Luncurkan Motor Listrik Tahun Depan?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement