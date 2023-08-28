Berapa Biaya Rental Ojek Grab Electric? Sedang Naik Daun

JAKARTA- Banyak yang penasaran berapa biaya rental ojek Grab Electric yang kerap jadi pertanyaan. Grab merupakan perusahaan penyedia jasa transportasi online asal Malaysia.

Perusahaan yang satu ini kembali mengeluarkan inovasi yang menarik. Kali ini Grab turut meramaikan pasar kendaraan listrik atau elektrik dengan merilis layanan Grab Electric.

Dilansir dari laman resminya, Senin (28/8/2023), Grab Electric merupakan layanan penyewaan motor listrik yang bisa digunakan oleh Mitra Pengemudi Grab untuk bekerja.

Biaya rental ojek Grab Electric pun dinilai cukup murah yakni sekitar Rp. 50.000 per hari. Selain itu, mitra dinilai bisa berhemat lebih banyak jika menggunakan Grab Electric. Hal ini dinilai menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin bekerja sebagai pengemudi Grab namun tidak memiliki motor pribadi.

Untuk bisa memanfaatkan layanan tersebut, pengemudi Grab perlu menaati beberapa ketentuan berikut:

Melakukan deposit sebesar Rp. 200.000

Sudah berusia 18-55 tahun.

Menyertakan dokumen penting, seperti KTP, SIM C, dan SKCK (bisa menyusul).

Lalu saat pendaftaran jangan lupa pilih Grab Electric.