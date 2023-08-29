IHSG Sesi I Menguat 0,44% ke Level 6.952

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan sesi pertama Selasa (29/8/2023) menguat 0,44% atau 30,55 poin ke level 6.952.

Pagi ini indeks dibuka pada level 6.921 dan sempat menyentuh angka tertingginya di level 6.964.

BACA JUGA:

Untuk siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 17,50 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp6,11 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 695.170 kali. Adapun, sebanyak 261 saham harganya menguat, 244 saham harganya turun dan 234 saham lainnya stagnan.

Dari sisi sektoral, hanya tiga sektor yang mengalami penurunan yaitu sektor transportasi yang melemah 0,87%, sektor siklikal melemah 0,19% dan sektor keuangan turun 0,03%. Sementara sektor lainnya mengalami penguatan, dipimpin oleh sektor teknologi yang naik 1,43%.

BACA JUGA:

Disusul oleh sektor infrastruktur yang naik 1,36%, sektor bahan baku naik 0,85%, sektor kesehatan naik 0,79%, sektor properti naik 0,72%, sektor non siklikal naik 0,26%, sektor energi naik 0,14% dan sektor industri naik 0,10%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,48% ke level 963, indeks IDX30 naik 0,51% ke level 499, indeks MNC36 naik 0,21% ke level 370, serta indeks JII naik 0,59% ke level 562.