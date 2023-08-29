Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IDX Bengkulu Gelar Webinar Merdeka Finansial Melalui Investasi Reksa Dana

Hafizhuddin , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:30 WIB
IDX Bengkulu Gelar Webinar Merdeka Finansial Melalui Investasi Reksa Dana
IDX Bengkulu Gelar Webinar. (Foto: IDX Channel)




JAKARTAMerdeka finansial mungkin istilah yang sudah sering kita dengar di berbagai sumber informasi.

Merdeka finansial dapat diartikan sebagai kondisi finansial seseorang yang sudah terbebas dari tuntutan finansial seperti hutang dalam bentuk apapun dan memiliki pendapatan pasif untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Kondisi merdeka finansial merupakan kondisi yang tidak mudah untuk diraih oleh seseorang, hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Merdeka finansial tidak dapat diraih secara instan, namun harus melalui beberapa tahapan untuk mencapai kondisi merdeka finansial.

Tahapan awal yang harus dilalui yaitu memiliki penghasilan, kemudian tahap stabil di mana jumlah penghasilan sudah bisa untuk ditabung, memiliki asuransi kesehatan dan dana darurat untuk keadaan mendesak. Selain itu, tahap selanjutnya yaitu ketika seseorang berinvestasi dan imbal hasilnya setara dengan jumlah kebutuhan primer.

Tahap terakhir yaitu tahap merdeka, dimana seseorang yang berinvestasi dan imbal hasilnya menjadi sumber pendapatan pasif untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder lainnya. Untuk mendukung kalangan masyarakat dalam mewujudkan merdeka finansial.

