MARKET UPDATE

Ternyata Ini Sumber Uang MIND ID untuk Beli Saham Vale Indonesia

Atikah Umiyani , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:00 WIB
Ternyata Ini Sumber Uang MIND ID untuk Beli Saham Vale Indonesia
Sumber Dana MIND ID untuk Akuisisi Saham Vale. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Holding BUMN Pertambangan, MIND ID akan menjadi pemegang saham pengendali PT Vale Indonesia Tbk (INCO). MIND ID pun sudah menyiapkan dana untuk membeli 14% saham yang akan didivestasikan tersebut.

Direktur Keuangan MIND ID Akhmad Fazri mengatakan, pendanaan akan berasal dari internal perseroan seperti dividen anak usaha. Sebab dividen anak usaha seperti PT Freeport Indonesia terbilang cukup besar.

Dia pun memperkirakan harga divestasi saham tersebut sekitar Rp7 triliun.

"Mungkin dari internal cash kita, karena dari deviden freeport sudah cukup besar. Mungkin sekitar Rp7 triliun," jelasnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

"Kita internal cash masih ada sih, nanti kita lihat sisanya. Karena kita dapat dividen dari beberapa, kemarin dari PTBA, Timah, Freeport juga regular tiap tiga bulan ada internal cash kita," tuturnya.

