PP Presisi (PPRE) Rampungkan Proyek Infrastruktur Tambang Rp206 Miliar

JAKARTA – PT PP Presisi Tbk (PPRE) merampungkan proyek main hauling road dengan nilai kontrak sebesar Rp206 miliar. Proyek ini untuk mendukung infrastruktur pertambangan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainability).

"Kami bangga bisa menyelesaikan proyek infrastruktur kritis sepanjang 5,2 Km ini untuk PT Hengjaya Mineralindo. Melalui proyek ini, kami berharap dapat memperkuat sektor pertambangan di indonesia, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung operasional pertambangan yang lebih efisien," ujar Direktur Operasi PP Presisi Rebimun, Selasa (29/8/2023).

Sementara itu, Direktur Utama PP Presisi I Gede Upeksa Negara, menambahkan komitmen perusahaan menghadirkan solusi infrastruktur bertaraf internasional dengan keberlanjutan yang tinggi.

“Dengan diselesaikannya proyek main hauling road ini, kami percaya bahwa telah melangkah lebih dekat dalam mewujudkan visi tersebut untuk indonesia,” ujarnya.

Proyek main hauling road ini bukan hanya sekedar infrastruktur, melainkan sebuah kontribusi nyata PP Presisi dalam mendukung kemajuan industri pertambangan nasional. Dengan dukungan infrastruktur yang solid, diharapkan Hengjaya Mineralindo dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian indonesia.