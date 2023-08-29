Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

PP Presisi (PPRE) Rampungkan Proyek Infrastruktur Tambang Rp206 Miliar

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:28 WIB
PP Presisi (PPRE) Rampungkan Proyek Infrastruktur Tambang Rp206 Miliar
PP Presisi Rampungkan Proyek Main Hauling Road. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA PT PP Presisi Tbk (PPRE) merampungkan proyek main hauling road dengan nilai kontrak sebesar Rp206 miliar. Proyek ini untuk mendukung infrastruktur pertambangan yang berkualitas dan berkelanjutan (sustainability).

"Kami bangga bisa menyelesaikan proyek infrastruktur kritis sepanjang 5,2 Km ini untuk PT Hengjaya Mineralindo. Melalui proyek ini, kami berharap dapat memperkuat sektor pertambangan di indonesia, meningkatkan aksesibilitas, dan mendukung operasional pertambangan yang lebih efisien," ujar Direktur Operasi PP Presisi Rebimun, Selasa (29/8/2023).

Sementara itu, Direktur Utama PP Presisi I Gede Upeksa Negara, menambahkan komitmen perusahaan menghadirkan solusi infrastruktur bertaraf internasional dengan keberlanjutan yang tinggi.

“Dengan diselesaikannya proyek main hauling road ini, kami percaya bahwa telah melangkah lebih dekat dalam mewujudkan visi tersebut untuk indonesia,” ujarnya.

Proyek main hauling road ini bukan hanya sekedar infrastruktur, melainkan sebuah kontribusi nyata PP Presisi dalam mendukung kemajuan industri pertambangan nasional. Dengan dukungan infrastruktur yang solid, diharapkan Hengjaya Mineralindo dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian indonesia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/278/3058579/pp-presisi-ppre-dapat-kontrak-baru-rp6-3-triliun-bangun-bandara-hingga-tol-oZVMVaTMni.png
PP Presisi (PPRE) Dapat Kontrak Baru Rp6,3 Triliun Bangun Bandara hingga Tol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/278/3017806/pp-presisi-absen-bagi-dividen-direksi-komisaris-dirombak-0r7xFCqs0Z.jpg
PP Presisi Absen Bagi Dividen, Direksi-Komisaris Dirombak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962848/pp-presisi-ppre-bukukan-kontrak-baru-rp6-7-triliun-XvokAX9q3g.jfif
PP Presisi (PPRE) Bukukan Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/278/2942588/pp-presisi-andalkan-bisnis-jasa-pertambangan-di-2024-target-revenue-naik-30-9fIwIvGO8z.png
PP Presisi Andalkan Bisnis Jasa Pertambangan di 2024, Target Revenue Naik 30%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/278/2912180/pp-presisi-dapat-kontrak-baru-rp4-9-triliun-berikut-daftar-proyeknya-ZstVfJDbw0.jpg
PP Presisi Dapat Kontrak Baru Rp4,9 Triliun, Berikut Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/05/31/278/2603177/incar-dana-rp500-miliar-pp-presisi-terbitkan-obligasi-tahap-i-UJGMotyy8d.jpg
Incar Dana Rp500 Miliar, PP Presisi Terbitkan Obligasi Tahap I
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement