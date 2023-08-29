Indeks Dolar AS Melemah, Ini Pemicunya

JAKARTA – Indeks dolar AS melemah terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB). Dolar melemah dan sempat mencapai level tertinggi sembilan bulan terhadap yen Jepang, karena investor menunggu data penting yang akan dirilis akhir pekan ini dan mewaspadai potensi intervensi untuk menopang mata uang Jepang.

Melansir Antara, Selasa (29/8/2023), indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,02% menjadi 104,0567 pada akhir perdagangan.

Dolar AS dibeli 146,5060 yen Jepang, mencapai level tertinggi sembilan bulan pada Senin (28/8/2023), lebih tinggi dari 146,3690 yen Jepang pada sesi sebelumnya, dikutip dari Xinhua.

Gubernur Bank Sentral Jepang Kazuo Ueda mengatakan pada Sabtu (26/8/2023) bahwa ia akan mempertahankan pendekatan kebijakan moneter saat ini, karena inflasi di Jepang masih "sedikit di bawah" target 2,0%.

BACA JUGA: Pidato Jerome Powell Bawa Dolar AS Menguat

Pada simposium ekonomi tahunan di Jackson Hole, Wyoming, Ketua Federal Reserve Jerome Powell mempertahankan nada yang sedikit hawkish pada Jumat lalu (25/8/2023), mengindikasikan kemungkinan kenaikan suku bunga lebih lanjut karena inflasi yang terus tinggi.

Namun, ia juga mengakui bahwa tekanan harga telah sedikit mereda dan menyebutkan bahwa The Fed akan mengambil pendekatan yang hati-hati mengenai apakah akan melakukan pengetatan kebijakan lebih lanjut.

Greenback telah menguat dalam beberapa pekan terakhir karena ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga lebih tinggi lebih lama mengingat perekonomian tetap tangguh.