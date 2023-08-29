Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Resmi! Masyarakat Beli Motor Listrik Langsung Dapat Subsidi Rp7 Juta, Cuma Modal KTP

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |11:41 WIB
Resmi! Masyarakat Beli Motor Listrik Langsung Dapat Subsidi Rp7 Juta, Cuma Modal KTP
Subsidi kendaraan listrik (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah memberi bantuan pembelian motor listrik melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian kendaraan bermotor listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan oleh masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

“Artinya, masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah ini, syaratnya adalah WNI berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik,” kata Agus Gumiwang lewat keterangan, dikutip Antara Selasa (29/8/2023).

Menperin menjelaskan dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih.

“Tujuan tersebut, tentu akan berdampak terhadap peningkatan investasi, memacu produktivitas dan daya saing industri, serta perluasan tenaga kerja,” katanya pula.

Halaman:
1 2
