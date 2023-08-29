Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenang Tahun 2022, Sri Mulyani: Indonesia Mampu Hadapi Guncangan Sangat Baik

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |12:13 WIB
Kenang Tahun 2022, Sri Mulyani: Indonesia Mampu Hadapi Guncangan Sangat Baik
Menteri Keuangan Sri Mulyani kenang tahun 2022. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa 2022 bukan tahun yang biasa-biasa saja.

Pasalnya, dunia sedang dilanda oleh tekanan geopolitik akibat perang di Rusia-Ukraina, inflasi yang memuncak, volatilitas harga komoditas, dan berbagai guncangan lainnya.

 BACA JUGA:

"Alhamdulillah Indonesia menjadi salah satu dari sedikit negara yang mampu menghadapi guncangan-guncangan global dengan sangat baik," ujar Sri dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 di Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Di tahun 2022, ekonomi Indonesia bahkan bisa tumbuh 5,3%, lebih tinggi dari target 5,2%.

 BACA JUGA:

Pada saat inflasi dunia maupun negara maju dan emerging melonjak sangat tinggi, terburuk dalam 40 tahun terakhir, inflasi Indonesia tercatat pada level 5,5%.

"Sangat moderat, dibandingkan mayoritas negara. Tekanan inflasi yang moderat memungkinkan Bank Indonesia (BI) untuk tetap memberi dukungan yang cukup untuk pemulihan ekonomi," ucap Sri.

