Toko Buku Gunung Agung Cuci Gudang Sebelum Tutup Permanen

JAKARTA – Toko Buku Gunung Agung melakukan cuci gudang alias diskon besar-besaran sebelum tutup permanen. Diskon yang awalnya diberikan pada Agustus ini diperpanjang oleh Toko Buku Gunung Agung.

“Gak cuma di bulan Agustus! Promo PAY 1 GET 3, masih terus berlaku sampai pemberitahuan selanjutnya. Yang artinya diperpanjang guys!” tulis Instagram Toko Buku Gunung Agung, Selasa (29/8/2023).

Pembeli cukup membayar 1 item harga tertinggi saat membeli tiga barang. Promo ini berlaku untuk semua koleksi buku & puzzle Impor, King Jim, dan 3M.

“Ada juga promo Buy 1 Get 1 untuk kebutuhan sekolah dan kantor, juga diskon sampai 20% untuk produk kategori teknologi! Cuss ke Gunung Agung Kwitang 38! syarat dan ketentuan berlaku,” tulis akun tersebut.

Untuk diketahui, PT GA Tiga Belas atau Toko Buku Gunung Agung menyampaikan bahwa seluruh gerainya akan tutup permanen pada akhir 2023.

Hal tersebut dilakukan karena perusahaan sudah tidak mampu mengatasi kerugian usaha akibat permasalahan beban biaya operasional yang besar.