Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Toko Buku Gunung Agung Cuci Gudang Sebelum Tutup Permanen

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |12:25 WIB
Toko Buku Gunung Agung Cuci Gudang Sebelum Tutup Permanen
Toko buku gunung agung diskon besar-besaran (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTAToko Buku Gunung Agung melakukan cuci gudang alias diskon besar-besaran sebelum tutup permanen. Diskon yang awalnya diberikan pada Agustus ini diperpanjang oleh Toko Buku Gunung Agung.

“Gak cuma di bulan Agustus! Promo PAY 1 GET 3, masih terus berlaku sampai pemberitahuan selanjutnya. Yang artinya diperpanjang guys!” tulis Instagram Toko Buku Gunung Agung, Selasa (29/8/2023).

Pembeli cukup membayar 1 item harga tertinggi saat membeli tiga barang. Promo ini berlaku untuk semua koleksi buku & puzzle Impor, King Jim, dan 3M.

“Ada juga promo Buy 1 Get 1 untuk kebutuhan sekolah dan kantor, juga diskon sampai 20% untuk produk kategori teknologi! Cuss ke Gunung Agung Kwitang 38! syarat dan ketentuan berlaku,” tulis akun tersebut.

Untuk diketahui, PT GA Tiga Belas atau Toko Buku Gunung Agung menyampaikan bahwa seluruh gerainya akan tutup permanen pada akhir 2023.

Hal tersebut dilakukan karena perusahaan sudah tidak mampu mengatasi kerugian usaha akibat permasalahan beban biaya operasional yang besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/01/320/2823789/toko-buku-gunung-agung-tutup-permanen-kemnaker-pastikan-hak-karyawan-terpenuhi-5J54BDfFtV.jpg
Toko Buku Gunung Agung Tutup Permanen, Kemnaker Pastikan Hak Karyawan Terpenuhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/29/320/2821995/toko-buku-bertumbangan-apakah-minat-baca-meredup-dpFA6xBRkC.jpg
Toko Buku Bertumbangan, Apakah Minat Baca Meredup?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/05/320/2149541/anak-pendiri-toko-buku-gunung-agung-tutup-usia-karena-sakit-jantung-pEMmjv9mg3.jpg
Anak Pendiri Toko Buku Gunung Agung Tutup Usia karena Sakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/05/320/2149557/kenang-sosok-ketut-masagung-triawan-munaf-sangat-rendah-hati-NQuMByQal8.jpeg
Kenang Sosok Ketut Masagung, Triawan Munaf: Sangat Rendah Hati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/05/320/2149451/ketut-masagung-wafat-karena-sakit-jantung-G1qMJPNc4U.jpg
Ketut Masagung Wafat karena Sakit Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/05/320/2149422/ketut-masagung-anak-pendiri-toko-buku-gunung-agung-meninggal-dunia-nH3dd5Rnzt.jpg
Ketut Masagung, Anak Pendiri Toko Buku Gunung Agung Meninggal Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement