LRT Jabodebek Layani 5.000 Penumpang pada Hari Pertama Beroperasi

JAKARTA - LRT Jabodebek melaporkan lebih dari 5.000 masyarakat yang telah gunakan LRT Jabodebek pada saat pengoperasian di hari pertama, Senin (28/8/2023).

Manajer Humas LRT Jabodebek Kuswardoyo mengatakan jumlah tersebut didapatkan dari pukul 14.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB kemarin.

"Jadi kemarin pada saat kita pertama kali mengoperasikan LRT Jabodebek yang kita mulai pada pukul 2 siang, okupansi yang tercatat hingga pukul 6 sore lebih dari 5.000 orang," katanya saat ditemui di Stasiun Dukuh Atas, Selasa (29/8/2023).

Pihaknya menargetkan 115 ribu penumpang dapat menggunakan LRT Jabodebek per hari. Meskipun dengan 12 train set yang digunakan dengan jumlah 158 perjalanan.

"Sebenarnya target kita 137.000 itu apabila sudah kita bisa mengoperasikan tran seit yang ada. Jadi target pemerintah ini cukup tinggi tentunya kami akan meninjau lagi bersama-sama dengan pemerintah apabila memang ternyata selama perjalanan kita ini nanti jumlah pengguna jasanya itu sudah cukup banyak dan sudah mulai menunjukkan demaind yang sangat tinggi kami akan mengusulkan Kementerian Perhubungan untuk menambah Transet dan menambah perjalanan," katanya.