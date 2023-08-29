OJK Sebut Pelaku UMKM Miliki Banyak Ide Bisnis tapi Kurang Inovasi

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari mengatakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) memiliki ide bisnis yang banyak, tetapi kurang berinovasi.

“Apa sih challenge-nya dari UMKM di Indonesia? Yang pertama adalah rendahnya kapasitas UMKM itu sendiri. Idenya banyak, tapi mungkin secara inovasinya juga kurang,” ujar Friderica dalam LIKE IT (Literasi Keuangan Indonesia Terdepan) #2 UMKM Maju Investasi Tumbuh, dikutip Antara, Selasa (29/8/2023).

Persoalan lain yang dihadapi UMKM adalah sumber daya manusia masih sangat terbatas, dan pengelolaan keuangan juga harus terus perlu didorong.

Begitu pula dengan akses UMKM terhadap jasa keuangan yang disebut masih sangat terbatas, yakni baru tercapai 70% UMKM memiliki akses terhadap jasa keuangan dari total 65 juta UMKM di Indonesia.

Selain itu, sekitar 46,6 juta UMKM juga masih memerlukan tambahan pendanaan, dan baru 22,68 juta UMKM terdigitalisasi per Juni 2023.