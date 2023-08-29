Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

OJK Sebut Pelaku UMKM Miliki Banyak Ide Bisnis tapi Kurang Inovasi

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |12:51 WIB
OJK Sebut Pelaku UMKM Miliki Banyak Ide Bisnis tapi Kurang Inovasi
Pelaku UMKM Punya Ide Bisnis (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari mengatakan pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) memiliki ide bisnis yang banyak, tetapi kurang berinovasi.

“Apa sih challenge-nya dari UMKM di Indonesia? Yang pertama adalah rendahnya kapasitas UMKM itu sendiri. Idenya banyak, tapi mungkin secara inovasinya juga kurang,” ujar Friderica dalam LIKE IT (Literasi Keuangan Indonesia Terdepan) #2 UMKM Maju Investasi Tumbuh, dikutip Antara, Selasa (29/8/2023).

Persoalan lain yang dihadapi UMKM adalah sumber daya manusia masih sangat terbatas, dan pengelolaan keuangan juga harus terus perlu didorong.

Begitu pula dengan akses UMKM terhadap jasa keuangan yang disebut masih sangat terbatas, yakni baru tercapai 70% UMKM memiliki akses terhadap jasa keuangan dari total 65 juta UMKM di Indonesia.

Selain itu, sekitar 46,6 juta UMKM juga masih memerlukan tambahan pendanaan, dan baru 22,68 juta UMKM terdigitalisasi per Juni 2023.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/320/3189192/banjir_di_sumatera-fA8H_large.jpg
OJK Minta Asuransi Permudah Klaim Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187795/pinjol-QsLq_large.jpg
Berikut Daftar Lengkap Pinjol Resmi OJK per Desember 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/278/3187593/ihsg-cWyd_large.jpeg
OJK Ungkap Kinerja Pasar Modal di DPR: IHSG Tembus ke 8.617
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/622/3186877/erick_thohir-PdF9_large.jpg
OJK soal Erick Thohir Usul Dana Pensiun Atlet dan Pelatih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185462/bank-MrEV_large.jpg
Rekening Nganggur 5 Tahun Jadi Dormant, Ini Aturan Baru OJK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182838/pinjol-9lgk_large.jpg
OJK Catat 8 Pinjol Belum Penuhi Modal Rp12,5 Miliar 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement