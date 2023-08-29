China Beri Hadiah Rp2 Juta untuk Pasangan yang Nikah Muda

China beri hadiah bagi pasangan yang mau nikah. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Desa di Timur China akan memberikan hadiah sebesar 1.000 yuan atau sekitar Rp2 juta untuk membujuk pasangan muda menikah.

Dilansir Antara, hadiahnya diberlakukan bagi pasangan yang pengantin wanitanya berusia maksimal 25 tahun atau lebih muda.

Alasan China menerapkan ini karena karena kekhawatiran akibat rendahnya tingkat kelahiran di sana.

Adapun pengumuman ini dipsangan di akun resmi WeChat desa Changshan pada pekan lalu.

Mereka menyebut bakal memberikan hadiah untuk usia yang layak menikah dan memiliki anak di perniakahan pertama.