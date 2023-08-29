Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

China Beri Hadiah Rp2 Juta untuk Pasangan yang Nikah Muda

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |13:13 WIB
China Beri Hadiah Rp2 Juta untuk Pasangan yang Nikah Muda
China beri hadiah bagi pasangan yang mau nikah. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Desa di Timur China akan memberikan hadiah sebesar 1.000 yuan atau sekitar Rp2 juta untuk membujuk pasangan muda menikah.

Dilansir Antara, hadiahnya diberlakukan bagi pasangan yang pengantin wanitanya berusia maksimal 25 tahun atau lebih muda.

 BACA JUGA:

Alasan China menerapkan ini karena karena kekhawatiran akibat rendahnya tingkat kelahiran di sana.

Adapun pengumuman ini dipsangan di akun resmi WeChat desa Changshan pada pekan lalu.

 BACA JUGA:

Mereka menyebut bakal memberikan hadiah untuk usia yang layak menikah dan memiliki anak di perniakahan pertama.

Halaman:
1 2
