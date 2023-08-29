Advertisement
HOT ISSUE

Ciri-Ciri Orderan Fiktif di Tahun 2023

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:02 WIB
Ciri-Ciri <i>Orderan</i> Fiktif di Tahun 2023
Ciri-ciri orderan fiktip. (Foto:
JAKARTA - Ciri-ciri orderan fiktif di tahun 2023 menarik untuk diulas.

Pasalnya, hampir semua pengemudi ojek online (ojol) pernah mengalami orderan fiktif terutama pada pesanan makanan atau minuman.

Pelaku orderan fiktif merupakan tindakan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab sebab.

Terlebih orderan fiktif biasanya mencapai nominal yang tidak sedikit.

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (29/8/2023), ciri-ciri orderan fiktif di tahun 2023.

1. Perhatikan Nama Pengguna

Perhatikan nama pengguna dengan cermat sebab jika berniat melakukan orderan fiktif, oknum akan mengubah nama pengguna yang tidak jelas atau menggunakan samaran.

Namun sulit untuk memastikan nama konsumen tersebut asli atau palsu.

2. Jumlah Pesanan Tidak Wajar

Jumlah pesanan tidak wajar bisa menjadi salah satu ciri orderan fiktif.

Apabila ingin mengambil orderan tersebut pastikan terlebih dahulu kepada konsumen dan tetap bersikap hati-hati.

Halaman:
1 2
