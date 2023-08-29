Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

11 Perusahaan Sudah Disanksi Gegara Polusi Udara, Ada BUMN?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |17:54 WIB
11 Perusahaan Sudah Disanksi Gegara Polusi Udara, Ada BUMN?
Kualitas Udara di Jabodetabek Buruk. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - 11 perusahaan kena sanksi lantaran menjadi biang kerok polusi udara di Jabodetabek. Total ada 161 perusahaan yang teridentifikasi sebagai sumber polutan.

Ke-161 industri tersebut bergerak di sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) hingga Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

Lantas bagaimana dengan PLTU dan PLTD milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pihaknya akan menyetop operasional PLTU milik PT PLN (Persero) yang menggunakan batu bara. Sebagai gantinya, PLN menggunakan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Hanya saja penghentian PLTU PLN mulai dilakukan pada 2025-2030 mendatang. Pernyataan Arya ini sekaligus menanggapi sanksi yang diberikan KLHK terhadap 11 perusahaan pembangkit.

perusahaan

"Kami tergantung kebijakan KLHK dan ESDM, itu kan sudah punya roadmap untuk kita kapan ke energi terbarukan, tidak lagi menggunakan energi fosil, itu kan roadmap uda ada," ujar Arya saat ditemui di tempat kerjanya, Selasa (29/8/2023).

Dia memastikan BUMN terus mendorong energi baru terbarukan di Tanah Air. Karena itu, pihaknya tetap mengikuti kebijakan pemerintah, bila PLTU PLN harus ditutup.

"Kita ikutin aja roadmap yang uda ada gitu, jadi kalau sudah saatnya pindah ya pinda, saat ini ya kita ikut aja. Kita ikut, ada roadmap yang ada di pemerintah, kita maksimalkan di sama aja," ucap dia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan, 11 perusahaan yang sudah mendapatkan sanksi administratif terbukti menjadi sumber polusi udara di wilayah Jobodetabek.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182186/hashim-YM0O_large.png
Dukung Penuh Inisiatif Brasil, RI Serius Selamatkan Hutan Tropis Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/12/320/3138368/menko_ahy-052B_large.jpg
Pendanaan dan Kebijakan Jadi Tantangan Hadapi Krisis Iklim-Urbanisasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/320/3087156/ri-komit-kurangi-emisi-penerbangan-di-cop29-azerbaijan-ojKtmmsshX.jpg
RI Komit Kurangi Emisi Penerbangan di COP29 Azerbaijan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/320/3074412/ancaman-perubahan-iklim-bahlil-transisi-energi-harus-kita-lakukan-jaCqUaw7d2.png
Ancaman Perubahan Iklim, Bahlil: Transisi Energi Harus Kita Lakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059699/sri-mulyani-bawa-kabar-buruk-soal-perubahan-iklim-ekonomi-bisa-goyang-kOOsFBuLx8.jpg
Sri Mulyani Bawa Kabar Buruk soal Perubahan Iklim, Ekonomi Bisa Goyang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/320/3059661/ngeri-sri-mulyani-perubahan-iklim-ancaman-nyata-G0yvrxmu4z.jpg
Ngeri! Sri Mulyani: Perubahan Iklim Ancaman Nyata
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement