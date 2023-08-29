Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menperin Periksa 11 Perusahaan Penyebab Polusi Udara di Jakarta

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |18:32 WIB
Menperin Periksa 11 Perusahaan Penyebab Polusi Udara di Jakarta
Menperin Agus Gumiwang Jelaskan Soal 11 Perusahaan Penyebab Polusi Udara (Foto: MPI).
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memeriksa 11 perusahaan industri yang dikenai sanksi administrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) karena menjadi sumber pencemaran udara di Jabodetabek dan sekitarnya.

"Yang 11 yang disampaikan kemarin, ini sekarang kita lagi cek, apakah benar ini perusahaan manufaktur atau bukan perusahaan manufaktur," katanya saat ditemui seusai acara Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Politeknik STMI Jakarta dikutip Antara, Selasa (29/8/2023).

Menperin menyayangkan narasi yang tercipta bahwa industri menjadi sumber pencemaran udara yang marak dibicarakan belakangan ini. Padahal, menurut dia, industri bukan hanya manufaktur atau pengolahan, tetapi juga meliputi pariwisata atau jasa seperti mal.

"Sayangnya sudah diciptakan narasi bahwa ini industri (penyebab polusi udara). Seharusnya dijelaskan industri itu kan bukan hanya manufaktur, ada industri pariwisata, ada industri listrik, ada industri jasa seperti mal, itu kan industri. Tapi seolah-olah bebannya atau permasalahan utamanya ada di industri," katanya.

Menperin juga telah memastikan, dari empat perusahaan industri yang telah dihentikan operasionalnya pekan lalu oleh KLHK karena terindikasi menyebabkan polusi udara di wilayah Jabodetabek, ternyata hanya satu perusahaan yang masuk kategori industri manufaktur.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/320/3116816/epson-ueEQ_large.jpg
Epson Umumkan Pergantian Presiden Direktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/622/3072650/12-contoh-cara-menjawab-kontribusi-yang-diberikan-untuk-perusahaan-4pBTW2hkcb.jfif
12 Contoh Cara Menjawab Kontribusi yang Diberikan untuk Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/320/2902685/5-teknologi-buatan-israel-yang-tanpa-sadar-kita-pakai-sehari-hari-N7nPWyEsUP.jpeg
5 Teknologi Buatan Israel yang Tanpa Sadar Kita Pakai Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/320/2882426/perusahaan-alat-berat-dari-china-banyak-ekspansi-ke-ri-ini-penjelasan-trakindo-6gXMlceZsd.jpg
Perusahaan Alat Berat dari China Banyak Ekspansi ke RI, Ini Penjelasan Trakindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/455/2882028/intip-kecanggihan-ban-masa-depan-untuk-kendaraan-terbang-PRDzpbZLHw.jpg
Intip Kecanggihan Ban Masa Depan untuk Kendaraan Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/320/2881394/canggih-ban-ini-dibuat-dari-campuran-sekam-kedelai-hingga-jagung-iBbfF7Va7n.jpg
Canggih, Ban Ini Dibuat dari Campuran Sekam, Kedelai hingga Jagung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement