Siap-Siap! Proyek Tol Terpanjang RI Bakal Segera Dilelang

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proyek Tol Terpanjang di Indonesia, Gedebage-Tasikmalaya- Cilacap (Getaci) siap masuk tahap lelang pada tahu ini.

Direktur Jendral Pembiayaan Infrastruktur, Herry Trisaputra Zuna menjelaskan, sebelum masuk tahap lelang, proyek tersebut masih dalam review dokumen tender. Baik dari segi teknis pembangunan, studi kelayakan, hingga dari aspek financial badan usaha.

"Ya (akhir) tahun 2023 ini (lelang), kalau bisa lebih awal. Tapi ini saya tergantung reviewnya yang review kan sedang dikerjakan, butuh proses untuk itu. Kita kejar tahun ini harusnya lelang" kata Herry usai acara International Learning Workshop: Neighborhood Densification, Selasa (29/8/2023).

Lebih lanjut Herry menjelaskan saat proses pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) itu masih terus berproses disamping penyelesaian hasil review dokumen tender yang saat ini tengah dilakukan oleh LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Laporan dari LMAN sampai dengan 25 Agustus 2023 kemarin, sudah dilakukan pembayaran lahan sebesar Rp461,86 miliar untuk ruas tol Getaci. Terutama untuk pembangunan seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara sepanjang 45,20 km.

"Sehingga waktu swasta masuk itu dia udah tahu oh tanahnya ini. tapi hari ini karena uangnya terbatas baru diadakan (tanahnya) setelah lelang, tapi kan kedepannya harusnya lebih awal," sambungnya.

Herry menambahkan Kementerian PUPR akan memprioritaskan pembangunan tol Getaci sepanjang 108 km mulai dari Gedebage hingga Ciamis. Adapun saat ini tengah disiapkan kelengkapan dokumen lelang yang masih ada kendala dari aspek izin lingkungan.

Pada kesempatan yang berbeda, Herry mengungkapkan sudah ketertarikan beberapa badan usaha, bukan hanya dari lokal baik itu BUMN atau Swasta, tapi juga sudah dilirik oleh investor asing seperti China.