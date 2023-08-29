Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Istilah Tuyul dalam Ojol

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |19:05 WIB
Mengenal Istilah Tuyul dalam Ojol
Mengenal Istilah Tuyul dalam Ojol. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal istilah tuyul dalam ojek online atau ojol. Dalam ojol, tuyul ini bukan berarti makhluk halus.

Tuyul di sini merupakan aplikasi untuk memalsukan lokasi driver hingga membuat pesanan palsu yang secara langsung bekerja sendiri.

Dengan adanya aplikasi tersebut cukup membuat resah pengemudi dan perusahaan ojol. Sebab, dapat merugikan dan juga sekaligus merusak citra baik pengemudi dan perusahaan.

Aplikasi tuyul atau sebutan untuk aplikasi fake GPS ini cara bekerjanya, yaitu seolah-olah seorang pengemudi ojol sedang menjemput dan mengantarkan penumpang sesuai dengan titik pesanan. Dengan aplikasi ini juga, pengemudi bisa mengumpulkan uang tanpa harus berkendara di jalan.

Keuntungan yang didapat dari menggunakan aplikasi ini, yaitu berasal dari jumlah poin yang dikumpulkan.

