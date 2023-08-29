Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil Batal Temui Bos Foxconn Bulan Ini, Kenapa?

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:04 WIB
Bahlil Batal Temui Bos Foxconn Bulan Ini, Kenapa?
Bahlil Batal Temui Bos Foxconn. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia batal mengunjungi markas perusahaan manufaktur dan teknologi asal Taiwan, Hon Hai Precision Industry Co. Ltd atau Foxconn. Seharusnya Bahlil melakukan kunjungan di Agustus.

Bahlil menyebut dirinya akan mengunjungi markas Foxconn pada Agustus untuk menindak lanjuti rencana pembangunan pabrik ekosistem kendaraan listrik di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Namun hingga memasuki akhir Agustus, Bahlil tak kunjung membawa kabar baik.

"Belum (berkunjung ke Foxconn). Wah kemarin banyak hal yang harus kita selesaikan dulu domestik. Jadi saya selesaikan dulu tentang target realisasi investasi," ungkap Bahlil kepada awak media saat ditemui di Raffles Hotel, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Sebelumnya, Bahlil menegaskan bahwa tidak ada rencana pembatalan investasi Foxconn di Indonesia, sampai saat ini prosesnya masih berjalan dan komitmennya masih sama membangun ekosistem kendaraan listrik.

"Nggak (batal) dong, jangan terlalu batal-batal. Saya alergi, jangan lah, kalau cinta masih berlanjut kenapa harus putus, nggak boleh," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement