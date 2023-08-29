Bahlil Batal Temui Bos Foxconn Bulan Ini, Kenapa?

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia batal mengunjungi markas perusahaan manufaktur dan teknologi asal Taiwan, Hon Hai Precision Industry Co. Ltd atau Foxconn. Seharusnya Bahlil melakukan kunjungan di Agustus.

Bahlil menyebut dirinya akan mengunjungi markas Foxconn pada Agustus untuk menindak lanjuti rencana pembangunan pabrik ekosistem kendaraan listrik di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Namun hingga memasuki akhir Agustus, Bahlil tak kunjung membawa kabar baik.

"Belum (berkunjung ke Foxconn). Wah kemarin banyak hal yang harus kita selesaikan dulu domestik. Jadi saya selesaikan dulu tentang target realisasi investasi," ungkap Bahlil kepada awak media saat ditemui di Raffles Hotel, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Sebelumnya, Bahlil menegaskan bahwa tidak ada rencana pembatalan investasi Foxconn di Indonesia, sampai saat ini prosesnya masih berjalan dan komitmennya masih sama membangun ekosistem kendaraan listrik.

"Nggak (batal) dong, jangan terlalu batal-batal. Saya alergi, jangan lah, kalau cinta masih berlanjut kenapa harus putus, nggak boleh," ujarnya.