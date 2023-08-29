Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menaker Ungkap Bukti Pengangguran di RI Turun

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |20:33 WIB
Menaker Ungkap Bukti Pengangguran di RI Turun
Menaker Ungkap Bukti Turunnya Angka Pengangguran. (Foto :Okezone.com/Kemnaker)
A
A
A

MALANG - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah mengklaim pengangguran turun dalam dua tahun terakhir. Hal ini dibuktikan dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 yang menyatakan jutaan tenaga kerja terserap ke pasar kerja.

"Kita syukur sekali lagi karena kemauan kesadaran dari stakeholder ini, pengangguran Alhamdulillah kita bisa tekan," kata Menaker Ida Fauziah saat membuka Festival Bentoel Bangun Negeri di Malang, pada Selasa, (29/8/2023).

Menurut Ida, pandemi Covid-19 membuat tingkat pengangguran di Indonesia berada di angka 6,2%, tetapi seiring berjalannya waktu pengangguran itu turun hingga 5,8% di 2022 atau mencapai 8,42 juta pengangguran yang tersebar di Indonesia.

"Di 2020 kita sedih banget, pengangguran kita 6,2%. Tapi Alhamdulillah turun 5,8, dan Alhamdulillah sekarang pengangguran 5,4%. Dan kita bisa ceritakan kalau lihat data BPS 2022 ke 2023, kita bisa serap tenaga kerja 3 juta lebih secara nasional, dan pengangguran bisa kita turunkan sekitar 450 ribu, dalam kurun waktu 2022 ke 2023," jelas menteri kelahiran Mojokerto ini.

Adapun salah satu alasan mengapa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia berkurang karena banyak perusahaan - perusahaan dan sektor umkm yang menyerap tenaga kerja. Khusus di wilayah Malang, PT Bentoel disebut Ida mampu menyerap ratusan tenaga kerja.

"D Malang saja sekitar 700 tenaga kerja, belum lagi bekerja yang secara tidak langsung supply change-nya Bentoel. Tadi saya dengar dari Pak William 900an, sudah melakukan ekspor ke 25 negara. Kita kasih applause untuk Bentoel yang telah menyerap tenaga kerja kota dan Kabupaten Malang," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/320/3083393/angka-pengangguran-ri-turun-jadi-7-47-juta-orang-ScWtxlZDbH.png
Angka Pengangguran RI Turun Jadi 7,47 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082371/jumlah-pengangguran-ri-masih-7-47-juta-orang-dZ940BfVY3.png
Jumlah Pengangguran RI Masih 7,47 Juta Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/30/320/3080235/singgung-pengangguran-prabowo-mau-buka-lapangan-kerja-baru-fbbzONTQNO.jpg
Singgung Pengangguran, Prabowo Mau Buka Lapangan Kerja Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/320/3071599/pramono-anung-354-ribu-warga-jakarta-nganggur-53-ribu-kena-phk-31bEwvWWC1.jpg
Pramono Anung: 354 Ribu Warga Jakarta Nganggur, 53 Ribu Kena PHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/320/3066134/darurat-angka-pengangguran-anak-muda-di-china-cetak-rekor-tertinggi-SEmFZuGfrk.jpg
Darurat! Angka Pengangguran Anak Muda di China Cetak Rekor Tertinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/320/3054131/tekan-angka-pengangguran-di-jakarta-caranya-RyN5f1n7z7.jpg
Tekan Angka Pengangguran di Jakarta, Caranya?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement